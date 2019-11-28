Світові ціни на каву різко зросли



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Арабіка росте в основному в країнах Латинської Америки

Головною причиною зростання цін є зниження врожаю в Гондурасі

Ціни на каву підскочили більш ніж на 25% за останні тижні на ознаках скорочення виробництва в Латинській Америці. Про це напередодні повідомила газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що котирування ф'ючерсів досягли $ 1,173 за фунт (близько $ 2,16 за 1 кг) на Intercontinental Exchange (ICE) в порівнянні з приблизно 93 центів у середині жовтня на побоюваннях браку поставок.

Запаси кави на складах, що відслідковуються ICE, знизилися майже на 78 тис. мішків (1 мішок = 60 кг) за останні тижні. Трейдери вважають, що основною причиною цього є зниження врожаю через посушливу погоду в Гондурасі - третьому за розміром виробнику арабіки у світі. Погані погодні умови спостерігаються також у Бразилії і Перу.

Арабіка росте в основному в країнах Латинської Америки. Частка Гондурасу у світовому виробництві становить менше 10%, однак основна маса кави, що має сертифікат ICE, надходить на біржу з цієї країни. В результаті гондураська кава справляє непропорційно великий вплив на формування цін, зазначає сировинний брокер Marex Spectron.

На ймовірність очікувань подальшого підвищення цін вказує скорочення числа «коротких позицій» до мінімуму з липня, зазначається у статті.

Міжнародна організація кави (ICO) прогнозує, що виробництво кави у 2019-2020 сільськогосподарському році знизиться на 0,9% - до 167,4 млн мішків, що приблизно становить 10 млн тонн.

У тому числі урожай арабіки може впасти на 2,7% - до 95,68 млн мішків. Це буде мінімальний обсяг виробництва за останні чотири роки.

При цьому очікується, що попит на каву у світі зростатиме. Зокрема, в наступному році прогнозують зростання споживання в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону на 3%, в Європі - на 1-2%.