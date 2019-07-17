Українці зможуть довше перебувати в Аргентині документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Льодовик Пері́то-Море́но, — льодовик, розташований в національному парку Лос-Гласьярес на південному заході аргентинської провінції Санта-Крус

Строк перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях обох держав збільшено

Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Відповідне рішення уряд ухвалив у ході свого засідання у середу.

Зокрема, був схвалений проект розпорядження про підписання протоколу між урядом України та урядом Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз.

«Схвалити проект протоколу між урядом України та урядом Аргентинської республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської республіки про скасування віз. Уповноважити надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській республіці Дюдіна Юрія Олексійовича підписати зазначений протокол», - сказано у тексті документу.

Підкреслимо, протоколом пропонується збільшити строк перебування без віз громадян України та Аргентини на територіях держав договірних стороні до 90 днів протягом 180 днів (раніше було до 90 днів протягом календарного року).