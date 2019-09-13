Марихуану визнали лікувальною ще в одній країні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вирощувати коноплю дозволили для полегшення стану хворих, які страждають на епілепсію, онкологічні, дегенеративні й інші захворювання

Вирощувати коноплі для власного споживання дозволяють тим парагвайцям, що мають медичні довідки про захворювання

У Парагваї тепер можна вирощувати і обробляти коноплі для самостійного і медичного використання.

Про це повідомляє видання Ultima Hora в п'ятницю, 13 вересня.

Законопроект про декриміналізацію медичного використання марихуани прийняв Сенат Парагваю.

Тепер люди, які вирощують і обробляють коноплі для виключно самостійного і медичного споживання, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

При цьому у людини повинно бути свідоцтво про захворювання, за якого можливе вживання медичних конопель, підтверджене МОЗ і соцслужбами.

ЗМІ повідомляють, що парагвайським компаніям почнуть видавати ліцензії на виробництво і контрольовану комерціалізацію медичної марихуани. Безпосередньо в МОЗ надходитиме два відсотки виробленого товару - його безкоштовно роздадуть нужденним.

Нові заходи спрямовані на полегшення стану хворих, які страждають на епілепсію, онкологічні, дегенеративні й інші захворювання.

Нагадаємо, що повна або часткова легалізація марихуани вже відбулася в Люксембурзі, Канаді, Уругваї, Чехії, Польщі, Хорватії, низці регіонів Італії, Португалії, Австрії та деяких інших країнах.