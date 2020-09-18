Світовій економіці передбачили довгі роки відновлення



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Збиток світовій економіці становитиме сім трильйонів доларів до кінця 2021 року

Повне відновлення займе довгі роки, не менше п'яти років, – вважає економіст

Відновлення економіки після пандемії коронавірусу займе п'ять років, такий прогноз дав головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт, пише Reuters.

Він заявив, що викликана пандемією рецесія в одних країнах триватиме довше, ніж в інших, посиливши нерівність. Найбідніші країни постраждають від кризи сильніше, а повне відновлення займе довгі роки, не менше п'яти років, передбачив Рейнхарт. Він додав, що вперше за двадцять років рівень бідності в світі зросте після кризи.

Сумарний збиток світовій економіці становитиме сім трильйонів доларів до кінця 2021 року через пандемію коронавірусу, підрахували в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Організація допустила зниження світового ВВП в нинішньому році на 4,5, а не на 6 відсотків, як прогнозувалося раніше.

Нагадаємо, що світова туристична галузь через коронавірус може зазнати збитків на $1 трильйон – дослідження.