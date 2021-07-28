Для українців вже відкриті 124 країни світу

Все більше країн відкривають свої кордони для подорожей

Наразі громадяни України можуть подорожувати до 124 країн світу. Для українців нарешті відкриті популярні туристичні напрямки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу – це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле», – сказав Кулеба.

Він додав, що серед популярних туристичних напрямів уже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Куба, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія.

Водночас Кулеба зауважив, що пандемія коронавірусу триває. У цьому контексті він закликав співвітчизників дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для подорожуючих онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.

Нагадаємо, 27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії. Напередодні влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.