Таїланд посилив карантин

Лише 5% тайців вважаються повністю щепленими від коронавірусу

У Таїланді посилили карантин і анонсували нові обмеження, оскільки добова кількість випадків захворювання на Covid-19 в країні перевищила 10 тисяч, а число нових смертей в суботу сягнуло рекордних 141. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що сплеск від квітня перевантажив лікарні, підірвав економіку і поставив під сумнів плани щодо відновлення туризму.

«Хочу, щоб усі усвідомили необхідність якнайшвидшого введення більш суворих заходів. Ми всі можемо постраждати і відчути безліч незручностей», - написав прем'єр-міністр Прают Чан-Оча на своїй сторінці у Facebook.

Випадки заражень особливо збільшуються в Бангкоку і прилеглих провінціях. У зв'язку із цим уряд заборонив будь-які збори і заходи, які можуть сприяти поширенню коронавірусу, зокрема антиурядові мітинги, які критикують дії прем'єра під час пандемії.

Порушникам загрожує до двох років в'язниці або штраф в розмірі до 40 тисяч тайських батів (1220 доларів).

За словами Праюта, незабаром в країні запровадять додаткові заходи, спрямовані на максимальне обмеження мобільності людей, закриття практично всіх другорядних місць і роботу з дому.

Щоб послабити тиск на лікарні, людям можуть дозволити перевірятися на коронавірус вдома за допомогою наборів для тестування.

Також уряд прагнути ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca місцевого виробництва, оскільки країні не вистачає препарату для власних потреб.

«Уряд прискорить отримання якомога більшої кількості вакцин звідусіль, і ми ніколи не перешкоджали приватному сектору отримувати альтернативні вакцини», - вказав Прают.

Зауважимо, що 15% населення країни вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, і лише 5% тайців вважають повністю щепленими.