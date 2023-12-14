«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли

Росії та Білорусі ці приціли не продаються – це принципова позиція виробника

«Метінвест» Ахметова передав ГУР професійні тепловізійні приціли на 3,5 мільйона

Бійці Головного управління розвідки отримали 10 професійних тепловізійних прицілів литовського виробника Brolis. Ці приціли можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, вони стоять на озброєнні в країнах НАТО.

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Коштувала партія прицілів 3,5 млн грн, її передала розвідникам компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

Ці приціли користуються повагою бійців через свою надійність, чутливість та високу якість: дальність їх застосування складає 2.7 км для виявлення, 1.4 км – для розпізнавання, і 1 км – для ідентифікації. Крім того, вони легко витримують холод, воду та спеку.

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«10 тепловізійних прицілів на крупнокаліберну зброю загальною вартістю 3.5 млн грн ми передаємо підрозділам ГУР – ці хлопці виконують бойові завдання у гарячих частинах нашої країни», – пояснив керівник Проектного офісу компанії «Метінвест» Олександр Водовіз.

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У компанії Brolis щиро захоплюються українськими воїнами і зізнаються, що працювати з Україною – велика честь.

«Ваші хлопці – найпрофесійніші у світі! Бо такої повномасштабної війни не було десятиліттями. І ті результати, яких вони досягають і на снайперських гвинтівках, і на кулеметах, просто нема з чим порівнювати. Світ має вчитися у них», – впевнений Крістіонас Візбарас, засновник групи підприємств Brolis group.

Він наголосив, що Росії та Білорусі ці приціли не продаються – це принципова позиція виробника. Тож наразі такі приціли є на озброєнні у країн НАТО та в Україні. Компанія «Метінвест» Ахметова, своєю чергою, працює з виробниками напряму.

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«Вони можуть потрапити ро росіян лише як трофей. Продати їм – ніколи! Ми і до війни ніколи не працювали ні з Білорусією, ні з Росією. Це – справа принципу», – підкреслив Візбарас.

Як відомо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це ініціатива, яка охоплює усю допомогу активів бізнесмена захисникам України. З початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн