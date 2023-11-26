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Росіяни перекидають на фронт ППО із «вразливого» регіону: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни перекидають на фронт ППО із «вразливого» регіону: яка причина
Зенітний ракетный комплекс С-400 «Тріумф»
фото: «Риа Новости»

Міноборони Росії йде на ризик після суттєвих невдач на фронті

Після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з «вразливого» Калінінграда на фронт в Україну.  Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Британії у Twitter (Х).

За даними британської розвідки, Росія вважає Калінінград одним зі своїх найбільш стратегічно вразливих регіонів, зокрема й через те, що він із трьох боків межує з державами-членами НАТО.

Том, як пояснюють розвідники, упереміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором.

«Той факт, що міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії», – йдеться у звіті міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 641-ший день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

До слова, аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута.

Також повідомлялося, що українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного на Донеччині, продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та в напрямку Мелітополя. 

Теги: британська розвідка системи ППО окупанти фронт

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