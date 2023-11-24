Є війна – є діючий політичний режим Путіна

Ти диви. Путін учора на онлайн-засіданні Великої двадцятки назвав війну в Україні «трагедією, яку треба зупинити».

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Так, ніби, це якісь невідомі створіння розвʼязали цю війну, призвівши до трагедії.

Тобто, таке підштовхування до навʼязування перемовин з фіксацією статуса окупованих територій. Ну і заодно звинуватив Захід у подвійних стандартах у війні ХАМАСу та Ізраїлю (те ж саме сказав і на засіданні БРІКС).

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З позицією Росії все зрозуміло. Але виникають запитання до бачення та розуміння Заходом того, що таке мир та перемога/поразка уже для самого Заходу.

Ну а щодо України, то вчергове повторю: треба думати не лише про фронт, а й про тил. Про зміцнення зсередини і розуміння результату щодо внутрішніх трансформації. Особливо під час довгої війни, коли вона може при/зупинитись без перемовин і підписання будь-чого.

Володін, той, який колись сформулював внутрішньоросійський постулат «Є Путін – є Росія», прямо похвалився рекордним збільшенням витрат на оборону у федеральному бюджеті.

Яке «досягнення», розмах СВО і вставання з колін – витрати на оборону в бюджеті перевищать будь-які витрати на соціальні потреби вперше в РФ. Володін може вдосконалити свою формулу: Є війна – є чинний політичний режим Путіна і його холуїв.

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Ну а якщо серйозно, то це ще один доказ того, що війна стала для Росії формою зовнішньої і внутрішньої політики.

Експерт RUSI в Лондоні Річард Коноллі, якого цитує The Washington Post, сказав, що «цей бюджет концентрується на війні в Україні та на готовності до військової конфронтації із Заходом; ситуація виглядає як повномасштабна мілітаризація російського суспільства». Так і є.