Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Війна стала для Росії формою зовнішньої і внутрішньої політики

glavcom.ua
Путіну вигідно продовжувати війну до нескінченності
фото з відкритих джерел

Є війна – є діючий політичний режим Путіна

Ти диви. Путін учора на онлайн-засіданні Великої двадцятки назвав війну в Україні «трагедією, яку треба зупинити».

Так, ніби, це якісь невідомі створіння розвʼязали цю війну, призвівши до трагедії.

Тобто, таке підштовхування до навʼязування перемовин з фіксацією статуса окупованих територій. Ну і заодно звинуватив Захід у подвійних стандартах у війні ХАМАСу та Ізраїлю (те ж саме сказав і на засіданні БРІКС).

З позицією Росії все зрозуміло. Але виникають запитання до бачення та розуміння Заходом того, що таке мир та перемога/поразка уже для самого Заходу.

Ну а щодо України, то вчергове повторю: треба думати не лише про фронт, а й про тил. Про зміцнення зсередини і розуміння результату щодо внутрішніх трансформації. Особливо під час довгої війни, коли вона може при/зупинитись без перемовин і підписання будь-чого.

Володін, той, який колись сформулював внутрішньоросійський постулат «Є Путін – є Росія», прямо похвалився рекордним збільшенням витрат на оборону у федеральному бюджеті.

Яке «досягнення», розмах СВО і вставання з колін – витрати на оборону в бюджеті перевищать будь-які витрати на соціальні потреби вперше в РФ. Володін може вдосконалити свою формулу: Є війна – є чинний політичний режим Путіна і його холуїв.

Ну а якщо серйозно, то це ще один доказ того, що війна стала для Росії формою зовнішньої і внутрішньої політики.

Експерт RUSI в Лондоні Річард Коноллі, якого цитує The Washington Post, сказав, що «цей бюджет концентрується на війні в Україні та на готовності до військової конфронтації із Заходом; ситуація виглядає як повномасштабна мілітаризація російського суспільства». Так і є.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни
Зеленський готовий вислухати «мирний план» Трампа і вказав умову
22 листопада, 07:13
В Україні вже знайшли 20 726 дітей, які були зникли безвісти
Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана
21 листопада, 09:56
Вперше ЗСУ взяли такий трофей у березні 2022 року
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
13 листопада, 06:27
11 листопада – День пам’яті загиблих у Першій світовій війні
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада, 00:40
Напад на УАЗ «Патріот» стався на околиці села Улиця Брянської області
У Брянській області застрелено підполковника ФСБ: «Російський добровольчий корпус» показав фото
10 листопада, 15:28
Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
3 листопада, 20:32
Наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
Ракетний удар по Полтавщині та атака дронів на Нікополь: яка ситуація в регіонах
31 жовтня, 10:31
За минулу добу українські бійці відбили усі атаки ворога
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
28 жовтня, 07:19
Згідно з даними підпілля, РФ використовує найманців на Куп'янському напрямку та між Бахмутом й Горлівкою
Стало відомо, як Росія використовує найманців з Куби у війні проти України
26 жовтня, 14:40

Олеся Яхно

Війна стала для Росії формою зовнішньої і внутрішньої політики
Війна стала для Росії формою зовнішньої і внутрішньої політики
Про наші Майдани
Про наші Майдани
Десятиліття турбулентності. Для нас важливо не загубитись у вирі майбутнього
Десятиліття турбулентності. Для нас важливо не загубитись у вирі майбутнього
США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив
США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив
Війна чи людство. Хто переможе?
Війна чи людство. Хто переможе?
Чи є конфлікт між владою, військовими та опозицією?
Чи є конфлікт між владою, військовими та опозицією?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7091
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua