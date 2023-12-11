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«Сталевий фронт» передав бійцям навушники, які зберігають слух

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав бійцям навушники, які зберігають слух
Навушники сумісні з більшістю радіостанцій, що є у використанні Сил оборони
фото: Сталевий фронт

Переваги тактичних навушників на фронті: пояснює «Сталевий фронт» Ріната Ахметова

«Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова, передав захисникам з В/Ч А1937 100 од. активних навушників Peltor ComTac XPI. Модель оснащена високочастотними мікрофонами та здатна обмежувати звуки до безпечного рівня 28 дБ.

Спеціальні навушники для бійців – це обов'язкове обладнання в умовах війни з активним використанням артилерії. Нормальний звуковий фон для людини знаходиться в межах від 0 до 100 дБ. Часте перебування під впливом звуку 140 дБ і вище призводить до незворотного пошкодження слуху. Звуки пострілів та розриви артилерійських снарядів значно перевищують 150 дБ, що травмує слух наших воїнів. 

«Такі активні навушники є важливим елементом екіпірування бійця на фронті. Всередині – спеціальний електронний блок, який ловить звуки та змінює їх. Що дозволяє уникнути пошкоджень слуху під час бойових операцій, знаходячись під обстрілом противника, – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль. – Тому це однозначно не забаганка, а дуже важлива річ у бою».

Навушники сумісні з більшістю радіостанцій, що є у використанні Сил оборони. Загальна вартість переданого обладнання – понад 1,5 млн грн. В/Ч А1937 входить до склада оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця»,

Упродовж листопада втрати армії рф в особовому складі в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський та Вугледарський ділянки фронту), склали майже 11 тис. бійців.

Нагадаємо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це ініціатива, яка охоплює усю допомогу активів бізнесмена захисникам України. З початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн

Теги: втрати фронт Рінат Ахметов

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