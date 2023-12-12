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У Дніпрі може з’явитися сквер на честь Героя України Да Вінчі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі може з’явитися сквер на честь Героя України Да Вінчі
Проєкт рішення про створення сквера на честь героя має бути розглянуте на наступній сесії міської ради
фото з відкритих джерел

Новий сквер може бути створений на проспекті Дмитра Яворницького

У Дніпрі може з’явитися сквер на честь загиблого воїна Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

У Дніпрі триває масове перейменування вулиць та провулків, назви яких мають бути дерусифіковані та дерадянізовані. 

У документі зазначено, що новий сквер планують створити на проспекті Дмитра Яворницького, 20. Наразі ця маленька зелена зона без імені. Наразі це лише проєкт рішення, який мають розглянути на наступній сесії міської ради.

У Дніпрі може з’явитися сквер на честь Героя України Да Вінчі фото 1

Якщо депутати підтримають це рішення, то на карті Дніпра з’явиться сквер імені Дмитра Коцюбайла.

Дмитро був активним учасником Революції гідності. Пішов на фронт у 2014 році добровольцем, коли йому було 18 років. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт. У 2016 році його призначили командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі».

Нагадаємо, 7 березня У боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. 

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Теги: Герой України звання героя Дмитро Коцюбайло фронт поранення Дніпро

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