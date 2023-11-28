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Український уряд змінить підхід до мобілізації – The Guardian﻿

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Український уряд змінить підхід до мобілізації – The Guardian﻿
Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам
фото з відкритих джерел

Зміни, що стосуються мобілізації, можуть бути оголошені вже цього тижня

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність. Зміни можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише The Guardian.

Як повідомляє видання, за словами одного з високопосадовців, зміни включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову. Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав виданню, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності», – зазначив Олексій Данілов для The Guardian.

За його словами, мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть йти добровольцями на конкретну посаду.

Данілов також додав, що проблема призову існує, але російська пропаганда перебільшує її масштаб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні.

Як повідомлялося, 24 листопада, Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.

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Теги: армія мобілізація Олексій Данілов фронт

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