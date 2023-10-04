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Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки

glavcom.ua
Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки
Окупанти знищили Кліщіївку Донецької області
Фотоколаж: 24 Канал

Російські окупанти стерли з землі населений пункт Донецької області

Кліщіївка Бахмутського району Донецької області повністю знищена через повномасштабне вторгнення Росії. У цьому селі зараз немає мешканців, як і будинків, що вціліли. Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри зі зруйнованого російськими окупантами села Кліщіївка на Донеччині.

«Такий вигляд має «руській мір». Випалена земля, зруйновані будинки», - йдеться в повідомленні.

Кадри зняв дрон наших воїнів із бригади «Лють» Гвардії наступу. Військовослужбовці цього підрозділу беруть участь у боях на флангах Бахмута. Завдяки мужності українських захисників ,окупантів вдалося вигнати із Кліщіївки. Абсолютно всі будинки, які потрапляють у кадр, зруйновані. Багато домівок пережили пожежі. Від деяких залишилися лише залишки зовнішніх стін і купи бетону. На землі видно безліч воронок. Обстріли пошкодили дерева настільки, що листя на них немає.

Бої біля Кліщіївки були частиною Битви за Бахмут. 29 листопада 2022 року, почалися бої за населений пункт, російські загарбники почали наступ на село після захоплення Андріївки. 19 січня 2023 року село було тимчасово окуповане російськими найманцями ПВК «Вагнер».

6 лютого російські терористи обстріляли населений пункт. Під час російсько-української війни позиції ЗСУ обороняли бійці 68-го об ТрО 101 бригади Закарпаття: втрати склали 5 бійців (грудень 2022). 17 вересня 2023 року силами штурмового загону «Цунамі» та ДПОП ОШБ «Лють» спільно з 80-ою ОДШБр та 5-ою ОШБр Кліщіївка була повернута під контроль України.

5 липня 2023 року ЗСУ почали вибивати окупантів з гори біля Кліщіївки. 11 серпня поблизу села під час виконання бойового завдання загинув командир відділення розгороджень 311 інженерного батальйону 48 інженерної бригади молодший сержант Олександр Смирнов. 3 вересня частина Кліщіївки опинилась під контролем ЗСУ, частина в «сірій зоні», частина під контролем ЗС РФ.

Нагадаємо, днями російські окупанти з полку 1307, частини 78567, які перебувають біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, записали відео і пожалілися на брак зброї та перевагу Збройних сил України.

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