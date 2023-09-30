Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ

Росіяни записали відео і розповіли про погане забезпечення зброєю на Бахмутському напрямку

Російські окупанти з полку 1307, частини 78567, які перебувають біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, записали відео і пожалілися на брак зброї та перевагу Збройних сил України. Його опубліковано на Telegram-каналі «Бутусов плюс».

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У зверненні загарбники розповідають, що прибули сюди 19 вересня і отримали наказ взяти посадку, а потім рушити до житлового масиву у Кліщіївці.

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«Щоб ви розуміли, у Кліщіївці, з боку озера працюють два Leopard, зона повністю прострілюється, у центрі стоїть 100 людей. Нас висувається 10 чоловік на всю цю орту. Нічого нема, кулемети гнилі. Нам обіцяли артпідтримку, нам обіцяли евакуацію. Нам сказали, що все буде гаразд», – жаліються загарбники.

Росіяни також пригрозили поширити це відео у мережі.

«Але якщо раптом наша команда не повернеться, якщо щось з нами погане станеться – це відео відразу вилітає в Інтернет. Ми просимо громадськість, щоб порушили це питання, як готують мобілізованих контрактників. Є «ахматівці», є спецназівці, є «вагнери», – каже росіянин.

Нагадаємо, російські окупаційні війська відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Також українські війська продовжили наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Російські джерела повідомили, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.

До слова, Військово-морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України