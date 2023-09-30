Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
Окупанти злякалися танків Leopard
фото з відкритих джерел

Росіяни записали відео і розповіли про погане забезпечення зброєю на Бахмутському напрямку

Російські окупанти з полку 1307, частини 78567, які перебувають біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, записали відео і пожалілися на брак зброї та перевагу Збройних сил України. Його опубліковано на Telegram-каналі «Бутусов плюс».

У зверненні загарбники розповідають, що прибули сюди 19 вересня і отримали наказ взяти посадку, а потім рушити до житлового масиву у Кліщіївці.

«Щоб ви розуміли, у Кліщіївці, з боку озера працюють два Leopard, зона повністю прострілюється, у центрі стоїть 100 людей. Нас висувається 10 чоловік на всю цю орту. Нічого нема, кулемети гнилі. Нам обіцяли артпідтримку, нам обіцяли евакуацію. Нам сказали, що все буде гаразд», – жаліються загарбники.

Росіяни також пригрозили поширити це відео у мережі.

«Але якщо раптом наша команда не повернеться, якщо щось з нами погане станеться – це відео відразу вилітає в Інтернет. Ми просимо громадськість, щоб порушили це питання, як готують мобілізованих контрактників. Є «ахматівці», є спецназівці, є «вагнери», – каже росіянин.

Нагадаємо, російські окупаційні війська відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. 

Також українські війська продовжили наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Російські джерела повідомили, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.

До слова, Військово-морські сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України

Читайте також: Три варіанти завершення війни, які дуже лякають Захід
Теги: окупанти наказ інтернет чоловік відео Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупаційні війська РФ відновили штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку
Окупанти відновили штурмові дії на Лимано-Куп’янському напрямку
Сьогодні, 13:04
Унаслідок чергового обстрілу Херсона пошкоджено одну з місцевих гімназій
Окупанти вдарили по гімназії у Херсоні: влада показала наслідки
Сьогодні, 13:00
Окупанти перекидають бойові катери типу «Раптор», які використовуються для патрулювання берегової лінії Криму
Окупанти в Криму переміщують катери суходолом, побоюючись українських дронів у морі
Сьогодні, 12:22

Події в Україні

Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу
Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу
В Україні розпочалися тестування бойового робота «Лють»
В Україні розпочалися тестування бойового робота «Лють»
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
На Франківщині прорвало нафтопровід, є постраждалі
На Франківщині прорвало нафтопровід, є постраждалі
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
ЗСУ можуть напівоточити росіян у Бахмуті: названо умову
ЗСУ можуть напівоточити росіян у Бахмуті: названо умову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
3490
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
3239
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
2370
На Вінничині пролунали вибухи
2191
Темпи мобілізації в Україні збільшуватимуть? Міноборони дало відповідь
1987
Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків
1946
«Шахеди» летіли за непростими маршрутами: деталі нічної атаки

Новини

Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
Сьогодні, 07:09
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту