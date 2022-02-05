  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Такого не було ніколи». Національний інститут раку похвалився державним фінансуванням

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головний лікар Національного інституту раку вважає 2021 рік &laquo;проривним&raquo; через закупівлю установою нового медичного обладнання - «Такого не було ніколи». Національний інститут раку похвалився державним фінансуванням
    Головний лікар Національного інституту раку вважає 2021 рік «проривним» через закупівлю установою нового медичного обладнання
    фото: glavcom.ua

    «На сьогодні дефіциту знань і компетенцій у медичного персоналу в інституті немає»

    У 2021 році Національний інститут раку отримав безпрецедентне фінансування від держави на закупівлю нового обладнання – понад 800 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний лікар установи Андрій Безносенко.

    «В листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн – придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій. Тому фактично в 2021 році відбулося оновлення матеріальної бази Інституту в обсягах, на які лікарі та пацієнти давно розраховували», – зазначив онколог.

    Лікар уточнив, що, оскільки закупівля обладнання відбувалася у листопаді-грудні минулого року, більшість із нього наразі ще не прибула до Інституту.

    «Гадаю, впродовж першого кварталу 2022 року все вже буде встановлено і ми почнемо його експлуатувати», – пояснив Андрій Безносенко.

    За словами головного лікаря Національного інституту раку, штат медичного закладу наразі укомплектований, тож, працювати на оновленому обладнанні є кому. Фахівці Інституту або вже стажувалися раніше, або будуть стажуватися в європейських і світових клініках, де використовується аналогічне придбаному обладнання.

    «На сьогодні дефіциту знань і компетенцій у медичного персоналу в інституті немає», – підсумував Безносенко.

    Раніше онкологи попередили про приховану небезпеку, пов'язану із коронавірусом.

    Читайте також інтерв'ю: Андрій Безносенко: В Україні захворюваність на рак найнижча в Європі, але…
    Теги: лікар фінансування рак Андрій Безносенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Такого не було ніколи». Національний інститут раку похвалився державним фінансуванням