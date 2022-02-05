«Такого не було ніколи». Національний інститут раку похвалився державним фінансуванням

«На сьогодні дефіциту знань і компетенцій у медичного персоналу в інституті немає»

У 2021 році Національний інститут раку отримав безпрецедентне фінансування від держави на закупівлю нового обладнання – понад 800 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний лікар установи Андрій Безносенко.

«В листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн – придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій. Тому фактично в 2021 році відбулося оновлення матеріальної бази Інституту в обсягах, на які лікарі та пацієнти давно розраховували», – зазначив онколог.

Лікар уточнив, що, оскільки закупівля обладнання відбувалася у листопаді-грудні минулого року, більшість із нього наразі ще не прибула до Інституту.

«Гадаю, впродовж першого кварталу 2022 року все вже буде встановлено і ми почнемо його експлуатувати», – пояснив Андрій Безносенко.

За словами головного лікаря Національного інституту раку, штат медичного закладу наразі укомплектований, тож, працювати на оновленому обладнанні є кому. Фахівці Інституту або вже стажувалися раніше, або будуть стажуватися в європейських і світових клініках, де використовується аналогічне придбаному обладнання.

«На сьогодні дефіциту знань і компетенцій у медичного персоналу в інституті немає», – підсумував Безносенко.

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