Провідний онколог розповів, яка вартість лікування хворого на рак в Україні

Андрій Безносенко: «Держава зараз покриває більшу частину вартості лікування»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко розповів, від яких видів онкозхворювань найчастіше страждають українці і скільки коштує лікування від цих недуг.

Серед жінок найчастіше трапляється рак грудної залози, на другому місці — рак прямої або ободової кишки. У чоловіків – рак легенів, так само рак кишківника. «Середня вартість лікування пацієнта – це сотні тисяч гривень на кожен випадок. І країна зараз покриває більшу частину», – розповів Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.

Бувають випадки, коли пацієнт витрачає лише 300 грн на лікування, а є хвороби, де час одужання потребує певних фінансових затрат. «У нас є такі онкологічні захворювання, як базаліома. Її лікування триває один день і коштує 300 грн, дві ниточки купити, і пацієнт, хоч онкохворий, живе все життя і рецидиву, в більшості випадків, ніколи не буде. А є такі хвороби як, наприклад, рак грудної залози чи рак передміхурової залози, де пацієнти проходять і хірургію, і променеву терапію, і хіміотерапію, у тому числі лікування інноваційними ліками. Тривалість такого лікування рік і більше. Є пацієнти з хронічними захворюваннями, які лікуються усе життя», – зазначив лікар.