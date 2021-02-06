Провідний онколог розповів, яка вартість лікування хворого на рак в Україні
Андрій Безносенко: «Держава зараз покриває більшу частину вартості лікування»
Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко розповів, від яких видів онкозхворювань найчастіше страждають українці і скільки коштує лікування від цих недуг.
Серед жінок найчастіше трапляється рак грудної залози, на другому місці — рак прямої або ободової кишки. У чоловіків – рак легенів, так само рак кишківника. «Середня вартість лікування пацієнта – це сотні тисяч гривень на кожен випадок. І країна зараз покриває більшу частину», – розповів Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.
Бувають випадки, коли пацієнт витрачає лише 300 грн на лікування, а є хвороби, де час одужання потребує певних фінансових затрат. «У нас є такі онкологічні захворювання, як базаліома. Її лікування триває один день і коштує 300 грн, дві ниточки купити, і пацієнт, хоч онкохворий, живе все життя і рецидиву, в більшості випадків, ніколи не буде. А є такі хвороби як, наприклад, рак грудної залози чи рак передміхурової залози, де пацієнти проходять і хірургію, і променеву терапію, і хіміотерапію, у тому числі лікування інноваційними ліками. Тривалість такого лікування рік і більше. Є пацієнти з хронічними захворюваннями, які лікуються усе життя», – зазначив лікар.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.