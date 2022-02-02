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    Онкологи попередили про приховану небезпеку, пов'язану із коронавірусом

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    Медик розповів, яким чином коронавірус спричинить підвищення смертності від онкозахворювань - Онкологи попередили про приховану небезпеку, пов'язану із коронавірусом
    Медик розповів, яким чином коронавірус спричинить підвищення смертності від онкозахворювань
    фото з відкритих джерел

    Люди стали частіше звертатися по медичну допомогу із вже занедбаними стадіями раку

    Пандемія коронавірусу призвела до того, що виявлення онокологічних захворювань скоротилося на 30%. Про це під час пресбрифінгу в межах Четвертого форуму онкопацієнтів повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко, повідомляє телеканал «Рада».

    «За останній рік-півтора з урахуванням пандемії зрозуміло, що у нас є фактичні зміни щодо захворюваності. Але це стосується не тих людей, які захворіли, а за показниками. В усьому світі спостерігається зниження рівня реєстрації онкологічних захворювань через те, що є «ковідофобія», і люди бояться йти в онкологічні центри на планові і профілактичні огляди і пізно виявляють рак», – зазначив медик.

    Лікар уточнив, що починаючи з 2020 року кількість зафіксованих випадків онкозахворювань є на 30% нижчою, ніж у попередні роки.

    «Люди точно не стали менше хворіти, просто вони припинили звертатися до нас, до лікарів-онкологів і зараз ми відзначаємо збільшення кількості пацієнтів, які приходять із занедбаними стадіями – третіми і четвертими», – пояснив Андрій Безносенко.

    Лікар також озвучив невтішний прогноз: збільшення випадків, коли пацієнти звертаються до лікарів вже із занедбаними стадіями раку неодмінно призведе до зростання рівня смертності через онкозахворювання.

    Андрій Безносенко додав, що подібна тенденція спостерігається в усьому світі.

    Раніше заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина розповів, чи потрібно онкохворим вакцинуватися проти коронавірусу.

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    Теги: лікар рак коронавірус Андрій Безносенко
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    Онкологи попередили про приховану небезпеку, пов'язану із коронавірусом