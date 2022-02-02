Онкологи попередили про приховану небезпеку, пов'язану із коронавірусом
Люди стали частіше звертатися по медичну допомогу із вже занедбаними стадіями раку
Пандемія коронавірусу призвела до того, що виявлення онокологічних захворювань скоротилося на 30%. Про це під час пресбрифінгу в межах Четвертого форуму онкопацієнтів повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко, повідомляє телеканал «Рада».
«За останній рік-півтора з урахуванням пандемії зрозуміло, що у нас є фактичні зміни щодо захворюваності. Але це стосується не тих людей, які захворіли, а за показниками. В усьому світі спостерігається зниження рівня реєстрації онкологічних захворювань через те, що є «ковідофобія», і люди бояться йти в онкологічні центри на планові і профілактичні огляди і пізно виявляють рак», – зазначив медик.
Лікар уточнив, що починаючи з 2020 року кількість зафіксованих випадків онкозахворювань є на 30% нижчою, ніж у попередні роки.
«Люди точно не стали менше хворіти, просто вони припинили звертатися до нас, до лікарів-онкологів і зараз ми відзначаємо збільшення кількості пацієнтів, які приходять із занедбаними стадіями – третіми і четвертими», – пояснив Андрій Безносенко.
Лікар також озвучив невтішний прогноз: збільшення випадків, коли пацієнти звертаються до лікарів вже із занедбаними стадіями раку неодмінно призведе до зростання рівня смертності через онкозахворювання.
Андрій Безносенко додав, що подібна тенденція спостерігається в усьому світі.
Раніше заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина розповів, чи потрібно онкохворим вакцинуватися проти коронавірусу.