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    Таксі Uber підвищує тарифи в Україні

    Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братимуть лише 3,50 грн
    З 27 листопада Uber переглянув тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити час подачі авто. Про це повідомляється на сайті uber.com. Від сьогодні, 27 листопада, ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити
    • Вчора, 16:26
    • Розсилка

    Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братимуть лише 3,50 грн

    З 27 листопада Uber переглянув тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити час подачі авто.

    Про це повідомляється на сайті uber.com.

    Від сьогодні, 27 листопада, ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити для вас час подачі авто, - зазначається у повідомленні.

    Зокрема, вказується, що тариф на uberX у Києві становить: подача - 25 грн.; ціна за кілометр - 4.50 грн.; мінімальна вартість поїздки - 40 грн.

    Тариф на uberX у Дніпрі трохи дешевший: за подачу братимуть 23 грн., ціна за кілометр становить 4,35 грн.

    Дешевша подача авта буде у Львові - 21 грн., натомість розцінка за кілометр тут дорожча - 5.35 грн. 

    Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братиму лише 3,50 грн.

    В повідомленні також зазначається, що використання програми Uber залишається доступним та надійним способом пересування містом! Вартість поїздки розраховується наперед із застосуванням динамічних коефіцієнтів.

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