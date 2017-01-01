Таксі Uber підвищує тарифи в Україні

Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братимуть лише 3,50 грн

З 27 листопада Uber переглянув тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити час подачі авто. Про це повідомляється на сайті uber.com. Від сьогодні, 27 листопада, ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братимуть лише 3,50 грн

З 27 листопада Uber переглянув тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити час подачі авто.

Про це повідомляється на сайті uber.com.

Від сьогодні, 27 листопада, ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, щоб збільшити кількість автомобілів та зменшити для вас час подачі авто, - зазначається у повідомленні.

Зокрема, вказується, що тариф на uberX у Києві становить: подача - 25 грн.; ціна за кілометр - 4.50 грн.; мінімальна вартість поїздки - 40 грн.

Тариф на uberX у Дніпрі трохи дешевший: за подачу братимуть 23 грн., ціна за кілометр становить 4,35 грн.

Дешевша подача авта буде у Львові - 21 грн., натомість розцінка за кілометр тут дорожча - 5.35 грн.

Найдорожча подача авта буде у Харкові - 30 грн., натомість за кілометр братиму лише 3,50 грн.