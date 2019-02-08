Танкери, які горять біля окупованого Криму, потрапили у шторм



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На танкерах Maestro і Candy досі триває пожежа

Шторм накрив зону Чорного моря, близьку до Керченської протоки

У Чорному морі біля берегів окупованого Криму почався шторм, у цій зоні перебувають два танкери Maestro і Candy, що продовжують горіти після вибуху газу 21 січня.

Про це 8 лютого повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані «Росморрічфлоту».

«Шторм накрив зону Чорного моря, близьку до Керченської протоки, в районі якої перебувають аварійні судна. Хвиля – до 3,5 метрів, температура – плюс два градуси, це означає, обмерзання періодичне на вітрі. Судна перебувають у штормових умовах», – заявили в російському відомстві.

У прес-службі додали, що рятувальники фіксували «невеликий дрейф» танкера Candy, але зараз судно не рухається.

На танкерах Maestro і Candy досі триває пожежа. Напередодні в «Росморрічфлоті» повідомили, що кількість точок загорання на газовозах зросла до шести.

Як повідомлялося, 21 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro і Candy, що йшли під прапором Танзанії. Загинули 10 людей, ще 12 вдалося врятувати.

Танкери, на яких стався вибух і пожежа, були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу до Сирії, заявило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.