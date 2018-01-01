Українські військові показали нічні стрільби з артилерії

Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище

Харківська 93-тя окрема механізована бригада показала відео нічних тактичних навчань зі стрільби з артилерії. Відео оприлюднене на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook. «Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище. Бійці 93-ї ОМБр зняли відео бойових навчань», - йдеться