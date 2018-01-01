Українські військові показали нічні стрільби з артилерії
- Сьогодні, 07:58
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Скріншот з відео
Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище
Харківська 93-тя окрема механізована бригада показала відео нічних тактичних навчань зі стрільби з артилерії.
Відео оприлюднене на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook.
«Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище. Бійці 93-ї ОМБр зняли відео бойових навчань», - йдеться у повідомленні бригади.
Нагадаємо, у суботу окупанти вперше під час перемир’я в АТО застосували артилерію.
Загалом минулої доби на Донбасі поранено одного українського бійця.