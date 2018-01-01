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    Українські військові показали нічні стрільби з артилерії

    Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище
    Харківська 93-тя окрема механізована бригада показала відео нічних тактичних навчань зі стрільби з артилерії. Відео оприлюднене на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook. «Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище. Бійці 93-ї ОМБр зняли відео бойових навчань», - йдеться
    • Сьогодні, 07:58
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище

    Харківська 93-тя окрема механізована бригада показала відео нічних тактичних навчань зі стрільби з артилерії.

    Відео оприлюднене на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook.

    «Нічні стрільби артилерії – це не лише один із важливих елементів тактичних навчань, а й величне видовище. Бійці 93-ї ОМБр зняли відео бойових навчань», - йдеться у повідомленні бригади.

    Нагадаємо, у суботу окупанти вперше під час перемир’я в АТО застосували артилерію.

    Загалом минулої доби на Донбасі поранено одного українського бійця.

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