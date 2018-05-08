Telegram-бот роздає дані українців: у базі вже 30 млн номерів

Бот дозволяє безперешкодно отримати дані за номером телефону лише тричі на день

У Telegram виявили бота, який дозволяє дізнатися особистість людини за її номером телефону Про це повідомляє ITC.ua. В описі бота повідомляється, що у базі є понад 30 мільйонів українських номерів. Джерелами інформації вказані Work.ua, Rabota.ua і дані з додатків Android. В багатьох випадках бот дійсно видає інформацію про людину, однак



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Бот дозволяє безперешкодно отримати дані за номером телефону лише тричі на день

У Telegram виявили бота, який дозволяє дізнатися особистість людини за її номером телефону

Про це повідомляє ITC.ua.

В описі бота повідомляється, що у базі є понад 30 мільйонів українських номерів. Джерелами інформації вказані Work.ua, Rabota.ua і дані з додатків Android. В багатьох випадках бот дійсно видає інформацію про людину, однак бувають виключення.

Як правило, бот видає ім'я та прізвище власника номеру телефону. Аби отримати цю інформацію достатньо ввести номер у форматі 380********* та натиснути пошук. Результат видається миттєво. У деяких випадках замість прізвища може використовуватися інше означення (наприклад, «Юля домен»), яке зустрічається у телефонних книгах користувачів. Також, прізвище та ім'я можуть бути вказані латиницею.





Бот дозволяє безперешкодно отримати дані за номером телефону лише тричі на день. Але ліміт знімається, якщо надати новий контакт із власної телефонної книги. Таким чином, база даних поповнюється.

Розробника бота не вдалося визначити. На Work.ua та Rabota.ua номери телефонів та ПІБ українців доступні через бази даних резюме. Але як отримали дані з додатків Android - невідомо. Також, користувачі зазначали, що міг статися витік з бази даних ПриватБанку. Однак у організації такий варіант заперечують.