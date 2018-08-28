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    Telegram розкриє ФСБ дані користувачів, яких підозрюють у тероризмі

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    Telegram розкриє ФСБ дані користувачів, яких підозрюють у тероризмі
    Колаж «Газеты.Ru»

    При цьому листування, як зауважив керівник міжнародної правозахисної групи «Агора», передаватися не буде

    Telegram готовий розкривати дані про підозрюваних в тероризмі користувачів російській владі, якщо на це є відповідне рішення суду.

    Про це повідомив месенджер на своєму сайті.

    «Якщо Telegram отримує судове рішення, яке підтверджує, що ви підозрюєтеся в тероризмі, ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону для компетентних органів», - йдеться в повідомленні.

    Зміна політики конфіденційності Telegram не означає, що месенджер буде надавати ключі для дешифрування повідомлень. Про це заявив «Інтерфаксу» Павло Чіков - керівник міжнародної правозахисної групи «Агора», юристи якої представляють компанію в судах.

    «Мова йде не про листування, що важливо. Йдеться про надання відомостей про IP-адресу і телефон. Питання про листування як було, так і залишається недоторканим. Павло Дуров завжди говорив, що листування не буде надаватися ніякій владі ніяких країн», - сказав Чіков.

    Керівник «Агори» підкреслив, що ніякі ключі, ніяке листування передаватися не буде - навіть індивідуально.

    Раніше повідомлялося, що месенджер Telegram оголосив про запуск механізму авторизації - Passport, який дозволить ідентифікувати користувачів за документами.

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