Telegram розкриє ФСБ дані користувачів, яких підозрюють у тероризмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колаж «Газеты.Ru»

При цьому листування, як зауважив керівник міжнародної правозахисної групи «Агора», передаватися не буде

Telegram готовий розкривати дані про підозрюваних в тероризмі користувачів російській владі, якщо на це є відповідне рішення суду.

Про це повідомив месенджер на своєму сайті.

«Якщо Telegram отримує судове рішення, яке підтверджує, що ви підозрюєтеся в тероризмі, ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону для компетентних органів», - йдеться в повідомленні.

Зміна політики конфіденційності Telegram не означає, що месенджер буде надавати ключі для дешифрування повідомлень. Про це заявив «Інтерфаксу» Павло Чіков - керівник міжнародної правозахисної групи «Агора», юристи якої представляють компанію в судах.

«Мова йде не про листування, що важливо. Йдеться про надання відомостей про IP-адресу і телефон. Питання про листування як було, так і залишається недоторканим. Павло Дуров завжди говорив, що листування не буде надаватися ніякій владі ніяких країн», - сказав Чіков.

Керівник «Агори» підкреслив, що ніякі ключі, ніяке листування передаватися не буде - навіть індивідуально.

Раніше повідомлялося, що месенджер Telegram оголосив про запуск механізму авторизації - Passport, який дозволить ідентифікувати користувачів за документами.