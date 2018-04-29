Telegram знову працює

Повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.

В Україні запрацював месенджер Telegram. Про це пишуть у соцмережах користувачі сервісу. Люди пишуть, що Telegram вже відновив роботу також у Росії та Німеччині. Росіяни не стримують емоцій, проте у декого сервіс відновив роботу лише частково. ЗАРАБОТАЛО!!!#телеграм — MagRita (@SsFatinia) April 29, 2018 Телеграм ожил



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Повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.

В Україні запрацював месенджер Telegram. Про це пишуть у соцмережах користувачі сервісу.

Люди пишуть, що Telegram вже відновив роботу також у Росії та Німеччині. Росіяни не стримують емоцій, проте у декого сервіс відновив роботу лише частково.

телеграм через раз подключается и приходится по работе пользоваться почтой

такими темпами скоро письма голубями отправлять будем — Никто (@i_just_nobody) April 29, 2018

Користувачі з України повідомляють, що повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.

Раніше стало відомо, збої почались близько 2 години ночі 29 квітня. Тоді засновник сервісу Павло Дуров повідомив, що стався «серйозний перегрів кластера серверів». Вранці Telegram сповістив, що «ремонт продовжується».

Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.