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    Telegram знову працює

    Повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.
    В Україні запрацював месенджер Telegram. Про це пишуть у соцмережах користувачі сервісу. Люди пишуть, що Telegram вже відновив роботу також у Росії та Німеччині. Росіяни не стримують емоцій, проте у декого сервіс відновив роботу лише частково. ЗАРАБОТАЛО!!!#телеграм — MagRita (@SsFatinia) April 29, 2018 Телеграм ожил
    • Вчора, 11:59
    • Розсилка

    Повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.

    В Україні запрацював месенджер Telegram. Про це пишуть у соцмережах користувачі сервісу.

    Люди пишуть, що Telegram вже відновив роботу також у Росії та Німеччині. Росіяни не стримують емоцій, проте у декого сервіс відновив роботу лише частково.

    Користувачі з України повідомляють, що повідомлення, які були відправлені у період збою сервісу, були доставлені до адресатів.

    Раніше стало відомо, збої почались близько 2 години ночі 29 квітня. Тоді засновник сервісу Павло Дуров повідомив, що стався «серйозний перегрів кластера серверів». Вранці Telegram сповістив, що «ремонт продовжується».

    Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

    Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

    Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

    Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.

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