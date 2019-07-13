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    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»

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    Учасники акції&nbsp;тримали плакати з написами &laquo;Нахіба нам СБУ?&raquo; - Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»
    Учасники акції тримали плакати з написами «Нахіба нам СБУ?»
    Фото: Укрінформ

    Активісти назвали «великою ганьбою - на шостому році війни транслювати цю стрічку по українському телеканалу»

    Під будівлею СБУ у суботу ввечері активісти мітингували проти показу на телеканалі «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», а також вимагали притягнути до відповідальності Віктора Медведчука.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Як наголосили кілька спікерів, вони проти показу цього фільму, в якому головні герої — Путін і Медведчук, і назвали це «великою ганьбою - на шостому році війни транслювати цю стрічку по українському телеканалу».

    Активісти вимагають від Служби безпеки притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності за державну зраду. Вони закликають силові структури «діяти в межах своїх повноважень і виконувати свої обов'язки».

    За інформацією ЗМІ, в акції брали участь близько 100 активістів. Вони тримали плакати з написами «Нахіба нам СБУ?», «Канал 112 смердить ворожою пропагандою».

    Правопорядок охороняла Національна поліція.

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    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»
    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»
    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»
    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»
    Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»

    Напередодні генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. 

    Раніше повідомлялося, що в Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходив 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

    Слід нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).

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