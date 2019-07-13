Активісти протестували під СБУ проти Медведчука та каналу «112 Україна»



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Учасники акції тримали плакати з написами «Нахіба нам СБУ?» Фото: Укрінформ

Активісти назвали «великою ганьбою - на шостому році війни транслювати цю стрічку по українському телеканалу»

Під будівлею СБУ у суботу ввечері активісти мітингували проти показу на телеканалі «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», а також вимагали притягнути до відповідальності Віктора Медведчука.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Як наголосили кілька спікерів, вони проти показу цього фільму, в якому головні герої — Путін і Медведчук, і назвали це «великою ганьбою - на шостому році війни транслювати цю стрічку по українському телеканалу».

Активісти вимагають від Служби безпеки притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності за державну зраду. Вони закликають силові структури «діяти в межах своїх повноважень і виконувати свої обов'язки».

За інформацією ЗМІ, в акції брали участь близько 100 активістів. Вони тримали плакати з написами «Нахіба нам СБУ?», «Канал 112 смердить ворожою пропагандою».

Правопорядок охороняла Національна поліція.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.

Раніше повідомлялося, що в Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходив 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

Слід нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).