Нацрада моніторитиме показ пропагандистського фільму Стоуна на каналі «112 Україна»



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Фільм «Нерозказана історія України» нібито стане «правдивою розповіддю про події останніх років в Україні»

За наявності порушень Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України» та за наявності порушень застосовуватиме відповідні санкції.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

«Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації», - йдеться у повідомленні.

Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» показу фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України», який нібито стане «правдивою розповіддю про події останніх років в Україні».

«За наявності порушень норм Законів України «Про телебачення і радіомовлення» і «Про інформацію» Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством», - заявили у відомстві.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.

Раніше повідомлялося, що в Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходив 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

Слід нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).