Луценко застеріг «112 Україна» від показу пропагандистського фільму з Путіним



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Генпрокурор Юрій Луценко

Генпрокурор застеріг телеканал від показу фільму Олівера Стоуна

Генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. Про це йдеться у зверненні Луценка в Facebook.

Луценко зазначив, що за антиукраїнську пропаганду передбачена кримінальна відповідальність.

«За будь-які спроби минулі, телеміст, і майбутні - демонстрація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука, буде відповідальність», - заявив він.

Луценко додав, що стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу є підставою для допиту усіх причетних до цих «брудних проросійських махінацій».

«Сьогодні під телеканалом NewsOne, який ще нещодавно збирався організовувати телеміст з російським державним пропагандистським каналом зібрався мітинг підтримки. Відомі політики - Шуфрич, Рабинович та інші діячі «медведчуківської обойми» вимагали припинити тиск на журналістів з боку ГПУ. Це звичайний прийом політиків - прикриватися журналістами, яких вони використовують у своїй політичній проросійській діяльності. На запитання: чому ми викликаємо на допити посадових осіб і журналістів NewsOne? Відповідь проста - тому що в Україні є закон. Ні журналістське посвідчення, ні депутатський мандат, ні дружба з Путіним і Медведевим не допоможе нікому чинити антиукраїнську діяльність і підривати наші націнтереси», - заявив він.

За даними ЗМІ, канал «112 Україна» планує показ фільму про «громадянський конфлікт» на Донбасі, у якому, зокрема, є Путін і Медведчук.

Раніше повідомлялося, що

В Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходив 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

Слід нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Перед цим телеканал 7 липня анонсував подібний телеміст. Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати NewsOne, який відкрито висловлює підтримку РФ.