Тепер майже усі українці зможуть знайти роботу в Німеччині – новий закон



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IT-фахівці з рівнем німецької хоча б B1 зможуть працювати без підтвердження диплому в Німеччині

У Німеччині почав діяти новий закон, який стосується трудових мігрантів не з Європейського союзу. Цей закон може спростити працевлаштування українців, які вирушають на заробітки до країн ЄС. Тепер влаштуватися на роботу у ФРН зможуть не тільки випускники вишів, а й представники робітничих спеціальностей.

Про це пише Deutsche Welle.

Будуть діяти дві основні умови: перше – це наявність кваліфікації, тобто повинен бути диплом вищого навчального закладу або диплом про професійне навчання, що тривало щонайменше два роки. Кваліфікацію має підтвердити німецьке профільне відомство.

Раніше для деяких професій, таких як лікар або вчитель, визнання диплома було обов'язковим, для інших, наприклад, для інженера або працівника сфери ІТ, добровільним.

Тепер же для всіх діє одне правило, наголошує видання.

Іноземні IT-фахівці з рівнем німецької хоча б B1 зможуть працювати без підтвердження диплому в Німеччині. Їм досить буде мати мінімум три роки досвіду роботи в своїй сфері (за останні п'ять років) і трудовий договір із зарплатою не менш як 4020 євро на місяць .

Також має бути конкретна пропозиція про роботу або вже укладений контракт із німецьким роботодавцем, причому характер діяльності повинен відповідати отриманим знанням. Крім того, фахівцям з дипломом вишу можна буде виконувати також роботу, для якої досить середньої професійної кваліфікації.

Дозволу на підсобну роботу в Німеччині, яка потребує спеціальної підготовки і наявності кваліфікації, новим законом не передбачено.

Тому, хто має кваліфікацію і добре знає німецьку мову (як мінімум на рівні B1), дозволять жити в Німеччині без трудового договору протягом півроку – для того, щоб знайти собі роботу. Дотепер така можливість була тільки у фахівців з вищою освітою. Важлива умова – кваліфікація має бути визнана в Німеччині.

У разі невідповідностей іноземної кваліфікації порівняно з німецькою і заради її визнання фахівець зможе отримати візу терміном від 18 до 24 місяців (і підвищити кваліфікацію). У такому разі знання німецької мови має бути хоча б на рівні A2.

У іноземців не з ЄС, яких цікавить профнавчання в Німеччині, за новим законом з'являється можливість отримати візу мінімум на півроку для пошуку вакансії. Претендент повинен володіти німецькою на рівні B2, бути не старше 25 років і мати достатньо коштів на життя.

Той, у кого є конкретна пропозиція про роботу, зможе отримати візу на чотири роки або на час, вказаний в робочому договорі. Після чотирьох років можна буде оформити посвідку на проживання.

Якщо фахівець закінчить виш або отримає профосвіту в Німеччині, а після цього пропрацює два роки, то на посвідку на проживання можна буде розраховувати одразу після цього.

До слова, минулого року литовські експерти розповіли про нові тенденції на ринку праці – українських заробітчан-будівельників, які раніше працювали в Литві, «переманює» Німеччина.

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