У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася до 150



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Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині збільшилася до 150

У Німеччині закрили школи через зростання кількості хворих на новий коронавірус

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині збільшилася до 150. Учора, 1 березня, повідомляли, що коронавірус виявили у понад 130 осіб. Про це повідомляє Tvn24.pl з посиланням на інформацію Інституту Роберта Коха.

«Більше половини випадків - 86 - виявлено у західному регіоні Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині. Там було закрито багато шкіл та інтернатних установ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Баден-Вюртемберзі школярам, вчителям, багатьом чиновникам і поліцейським, які повернулися з одного з кризових регіонів поширення вірусу, наказано залишатися вдома незалежно від наявності симптомів захворювання. Деякі з цих вимог поширюються і на Баварію.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

.В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19, – МОЗ