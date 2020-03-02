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    У світі

    У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася до 150

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    Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині збільшилася до 150 - У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася до 150
    Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині збільшилася до 150

    У Німеччині закрили школи через зростання кількості хворих на новий коронавірус

    Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині збільшилася до 150.  Учора, 1 березня, повідомляли, що коронавірус виявили у понад 130 осіб. Про це повідомляє Tvn24.pl з посиланням на інформацію Інституту Роберта Коха.

    «Більше половини випадків - 86 - виявлено у західному регіоні Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині. Там  було закрито багато шкіл та інтернатних установ», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Баден-Вюртемберзі школярам, вчителям, багатьом чиновникам і поліцейським, які повернулися з одного з кризових регіонів поширення вірусу, наказано залишатися вдома незалежно від наявності симптомів захворювання. Деякі з цих вимог поширюються і на Баварію.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    .В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19, – МОЗ

    здоров'я Німеччина медицина коронавірус
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