Тепер платити треба ще більше. Авіакомпанія МАУ шокувала своїх пасажирів черговою новацією
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Розсилка
Місця спереду салону (2-6 ряд економ-класу) коштують 9 євро
Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з лютого вводить плату для пасажирів за вибір місця на борту.
Як повідомляється на сайті МАУ, найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу – вони коштують 11 євро.
Місця спереду салону (2-6 ряд економ класу) коштують 9 євро, місця біля вікна та місця біля проходу – 4 євро, всі інші місця – по 3 євро.
Зазначається, що пасажири економ-класу можуть вибрати місця на борту за додаткову оплату наступним чином:
- у процесі бронювання квитка на www.flyuia.com, у касах або у Контактному центрі МАУ.
- після купівлі авіаквитка – у розділі Керування бронюванням, у Контактному центрі, у касах МАУ або під час онлайн-реєстрації на сайті.
- вибір місця до та під час онлайн-реєстрації здійснюється не пізніше, ніж за 2 години до вильоту рейсу.
«Вибір місць надається безкоштовно для пасажирів преміум економ класу та бізнес-класу», - додали в МАУ.
Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.