Тепер платити треба ще більше. Авіакомпанія МАУ шокувала своїх пасажирів черговою новацією



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Місця спереду салону (2-6 ряд економ-класу) коштують 9 євро Фото: avianews.com

Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з лютого вводить плату для пасажирів за вибір місця на борту.

Як повідомляється на сайті МАУ, найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу – вони коштують 11 євро.

Місця спереду салону (2-6 ряд економ класу) коштують 9 євро, місця біля вікна та місця біля проходу – 4 євро, всі інші місця – по 3 євро.

Зазначається, що пасажири економ-класу можуть вибрати місця на борту за додаткову оплату наступним чином:

у процесі бронювання квитка на www.flyuia.com, у касах або у Контактному центрі МАУ.

після купівлі авіаквитка – у розділі Керування бронюванням, у Контактному центрі, у касах МАУ або під час онлайн-реєстрації на сайті.

вибір місця до та під час онлайн-реєстрації здійснюється не пізніше, ніж за 2 години до вильоту рейсу.

Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу

«Вибір місць надається безкоштовно для пасажирів преміум економ класу та бізнес-класу», - додали в МАУ.

Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.