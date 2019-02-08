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    Тепер платити треба ще більше. Авіакомпанія МАУ шокувала своїх пасажирів черговою новацією

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    <p>Місця спереду салону (2-6 ряд економ-класу) коштують 9 євро</p> - Тепер платити треба ще більше. Авіакомпанія МАУ шокувала своїх пасажирів черговою новацією

    Місця спереду салону (2-6 ряд економ-класу) коштують 9 євро

    Фото: avianews.com

    Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з лютого вводить плату для пасажирів за вибір місця на борту.

    Як повідомляється на сайті МАУ, найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу – вони коштують 11 євро.

    Місця спереду салону (2-6 ряд економ класу) коштують 9 євро, місця біля вікна та місця біля проходу – 4 євро, всі інші місця – по 3 євро.

    Зазначається, що пасажири економ-класу можуть вибрати місця на борту за додаткову оплату наступним чином:

    • у процесі бронювання квитка на www.flyuia.com, у касах або у Контактному центрі МАУ.
    • після купівлі авіаквитка – у розділі Керування бронюванням, у Контактному центрі, у касах МАУ або під час онлайн-реєстрації на сайті.
    • вибір місця до та під час онлайн-реєстрації здійснюється не пізніше, ніж за 2 години до вильоту рейсу.
    Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу
    Найдорожчими є місця зі збільшеним простором для ніг (в аварійному ряду) та місця в першому ряду економ-класу

    «Вибір місць надається безкоштовно для пасажирів преміум економ класу та бізнес-класу», - додали в МАУ.

    Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

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