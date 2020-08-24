На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
Користувачі поінформували, що температура повітря за хвилини знизилася з 30 градусів спеки до 20.
На світлинах видно затоплені у снігу і воді автомобілі
В італійській Вероні, що на півночі Італії, 23 серпня, негода за десять хвилин повивертала дерева з корінням, затопила вулиці і заморозила жителів міста.
Фото стихії оприлюднили очевидці у Facebook.
На світлинах видно затоплені у снігу і воді автомобілі.
Також чоловік, який не встиг сховатися від негоди, трохи не втонув у калабані з води і снігу.
«Цей хлопець мало не потонув, він йшов по груди у крижаній воді, весь тремтів і був в стані шоку коли його витягли», - йдеться у повідомленні.
Користувачі поінформували, що температура повітря за хвилини знизилася з 30 градусів спеки до 20.
Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, в Україні очікуються потужні зливи, можливі підтоплення.