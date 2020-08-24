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    У світі

    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)

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    Користувачі поінформували, що температура повітря за хвилини знизилася з 30 градусів спеки до 20. - На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    Користувачі поінформували, що температура повітря за хвилини знизилася з 30 градусів спеки до 20.

    На світлинах видно затоплені у снігу і воді автомобілі

    В італійській Вероні, що на півночі Італії, 23 серпня, негода за десять хвилин повивертала дерева з корінням, затопила вулиці і заморозила жителів міста.

    Фото стихії оприлюднили очевидці у Facebook.

    На світлинах видно затоплені у снігу і воді автомобілі.

    Також чоловік, який не встиг сховатися від негоди, трохи не втонув у калабані з води і снігу.

    «Цей хлопець мало не потонув, він йшов по груди у крижаній воді, весь тремтів і був в стані шоку коли його витягли», - йдеться у повідомленні.

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    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)
    На півночі Італії град і сильний дощ затопили вулиці і наробили заметів (фото)

    Користувачі поінформували, що температура повітря за хвилини знизилася з 30 градусів спеки до 20. 

    Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, в Україні очікуються потужні зливи, можливі підтоплення.

    Італія Facebook чоловік снігопад повітря негода дощ
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