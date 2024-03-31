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Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних областях вдень місцями сильні пориви вітру

31 березня опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме до 23° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю буде малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях вдень місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 6° до 11° тепла. На Лівобережжі країни очікується 3-8° тепла.

Вдень температура переважно сягатиме 18-23° тепла. На заході підніметься до 26° тепла, а на узбережжі морів передбачається 13-18°.

Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня фото 1

На Київщині – малохмарно та без опадів. Вітер переважно південний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 6-11° тепла вночі та 18-23° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 8-10° тепла вночі та 21-23° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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