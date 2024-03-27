Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла

27 березня переважно опадів не буде. Температура вдень сягатиме до 15° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У середу очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Уночі та вранці у південних, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях подекуди туман.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 10-15° тепла. На високогір'ї Карпат температура становитиме 1-6° морозу вночі та 5-10° тепла вдень.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 3° тепла до 2° морозу вночі та 10-15° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла вночі та 11-13° тепла вдень.