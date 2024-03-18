Головна Новини
search button user button menu button

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На Київщині та у столиці буде дощ та мокрий сніг

У понеділок, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях буде невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

На дорогах західних областей місцями очікується ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня фото 1

На Київщині та у столиці буде хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Читайте також: Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Теги: Україна дощ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зброя для України допоможе Заходу та створить багато ризиків для Росії
Допомога Україні – чому це вигідно для всіх
22 лютого, 16:12
Українська армія продовжує свій героїчнив спротив російській агресії
Що відбувається на фронті. Військовий огляд
3 березня, 16:10
Росіяни показали майстер-клас зі швидкого будівництва фортифікацій
Нам треба вчитися у ворога
5 березня, 11:15
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям
Російськомовні військові на фронті. Історик Грицак дав пораду стурбованим українцям
21 лютого, 14:36
«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!»
Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)
24 лютого, 14:12
Експерт вказав, що Україна має великий експортний потенціал, незважаючи на втрати та руйнування генерації
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
10 березня, 11:10
Заява Валтонен переважно стосується довгострокового гіпотетичного вибору країн-членів НАТО
Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
16 березня, 03:45
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
11K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
9556
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
8894
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
7791
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
6570
Помер Геннадій Москаль

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua