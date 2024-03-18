Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня

На Київщині та у столиці буде дощ та мокрий сніг

У понеділок, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У західних областях буде невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

На дорогах західних областей місцями очікується ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

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На Київщині та у столиці буде хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.