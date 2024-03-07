Європа балансує на межі продовольчої кризи – Bloomberg

Bloomberg: Європа активно бореться з продовольчою кризою, але багато факторів свідчать про те, що ситуація ставатиме тільки загрозливішою

Ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів. Про це пише Bloomberg.

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Європа традиційно була одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, від зерна та молочних продуктів до свинини та оливкової олії. У середньому на продукти харчування у 2021 році йшло лише 14% витрат європейських домогосподарств порівняно з приблизно 60% у Нігерії та 40% у Єгипті. Проте все змінюється.

«Об’єднані сили кліматичних феноменів Ель-Ніньйо та Ла-Ніньйо завдали шкоди виробництву сої в Латинській Америці. Українські та російські хлібороби воювали. Індонезія заборонила поставки пальмової олії до Європи, Китаю потрібно годувати населення, тож він жадібно закуповує всі надлишки на ринку. Середземноморський регіон стає все більше схожим на пустелю», – перераховують проблеми журналісти Bloomberg.

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Пандемія коронавірусу, вторгнення Росії в Україну та збої на ключових судноплавних маршрутах порушили ланцюжки поставок і призвели до стрімкого зростання цін на продовольство у Європі. «Нестабільна та екстремальна погода тепер регулярно заважає сільському господарству. На цьому тлі офіційні особи більше не запитують, коли може настати продовольча криза. Радше, наскільки ситуація буде серйозною, і зі скількома кризами доведеться мати справу одночасно», – пише видання.

«Останні три роки ми живемо в умовах кризи», – сказав Хегадорн, професор з глобальної харчової політики в Sciences Po в Парижі. «Потрібно ще багато чого зробити на кожному рівні. Кризи відбуватимуться лише швидше та сильніше», – прогнозує він.

Проте останні сезони ситуація стрімко погіршується. Погодні та кліматичні явища регулярно завдають шкоди фермерам. Так, у 2022 році збитки економіці Європи від катаклізмів перевищили €50 млрд євро. Вартість добрив та енергії, необхідних для вирощування врожаю та підтримки роботи теплиць, різко зросла після вторгнення Росії в Україну. Такими темпами до 2025 року риба, м'ясо та низка інших продуктів харчування можуть просто зникнути з європейських продуктових магазинів, а в містах зросте рівень злочинності, попереджають аналітики.

До слова, вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Eurostat. Як зазначає статистичне відомство, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.