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Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями буде туман

У неділю, 17 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями буде туман. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня дощ Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня фото 1

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Теги: Україна вітер прогноз погоди

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