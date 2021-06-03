  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Теракт на борту. Пасажирів літака Air France евакуювали через загрозу вибуху

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі пасажири літака були евакуйовані, а літак після цього ізолювали - Теракт на борту. Пасажирів літака Air France евакуювали через загрозу вибуху
    Усі пасажири літака були евакуйовані, а літак після цього ізолювали
    Фото: з відкритих джерел

    Зараз французькі правоохоронці проводять пошуки вибухівки

    Пасажирів літака Air France, що прямував з Нджамени (Чад) до Парижу евакуювали після приземлення в аеропорту ім. Шарля де Голля. Причиною стало повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє Mirror.

    Літак Air France приземлився у Парижі після повідомлень про загрозу вибуху на борту. Літак прибув зі столиці Чаду – міста Нджамена. Зараз французькі правоохоронці проводять пошуки вибухівки.

    Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманін повідомив, що літак приземлився в аеропорту Руассі, також відомого як ім. Шарля де Голля, без ускладнень. Усі пасажири літака були евакуйовані, а літак після цього ізолювали.

    Тим часом, після триденної заборони на польоти, французька авіакомпанія Air France вілновила рейси до Москви. Про це з посиланням на джерело в службах паризького аеропорту Руассі – Шарль де Голль. Як зазначається у повідомленні, «літак авіакомпанії Air France вилетів». Останні кілька днів пасажирів французької авіакомпанії перевозила російська авіакомпанія «Аерофлот».

    Читайте також:

    Теги: ЄС міністр Франція літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Теракт на борту. Пасажирів літака Air France евакуювали через загрозу вибуху