  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Літак розвернули на злітній смузі: в Росії затримали опозиціонера Пивоварова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії з літака зняли відомого опозиціонера Андрія Пивоварова - Літак розвернули на злітній смузі: в Росії затримали опозиціонера Пивоварова
    У Росії з літака зняли відомого опозиціонера Андрія Пивоварова
    Фото: Global Look Press

    Андрій Пивоваров планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку

    Російського опозиціонера Андрія Пивоварова у понеділок, 31 травня, примусово зняли з літака. Замість відпочинку політик опинився у відділку ФСБ. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

    Пивоваров у своєму Твіттер-акаунті повідомив, що силовики зняли його з літака в аеропорту «Пулково». Він планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку.

    Співробітники ФСБ зупинили літак, коли він вже почав рух на злітній смузі.

    Соратники опозиціонера повідомили, що, за свідченнями ФСБ, Пивоваров начебто перебуває у розшуку, хоча в базі даних МВС даних про це немає.

    Затриманий не знає, з чим пов’язано його затримання та припускає, що воно має політичне підґрунтя. Адвоката до нього не пустили.

    Затриманий раніше очолював рух «Відкрита Росія», який нещодавно припинив свою діяльність і закрив всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Читайте також:

    Теги: Росія ФСБ арешт літак опозиція повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Літак розвернули на злітній смузі: в Росії затримали опозиціонера Пивоварова