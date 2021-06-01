Літак розвернули на злітній смузі: в Росії затримали опозиціонера Пивоварова

Андрій Пивоваров планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку

Російського опозиціонера Андрія Пивоварова у понеділок, 31 травня, примусово зняли з літака. Замість відпочинку політик опинився у відділку ФСБ. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Пивоваров у своєму Твіттер-акаунті повідомив, що силовики зняли його з літака в аеропорту «Пулково». Він планував летіти на відпочинок, пройшов митницю та вже сидів у літаку.

Співробітники ФСБ зупинили літак, коли він вже почав рух на злітній смузі.

Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково pic.twitter.com/GKcAvqepr3 — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 31, 2021

Соратники опозиціонера повідомили, що, за свідченнями ФСБ, Пивоваров начебто перебуває у розшуку, хоча в базі даних МВС даних про це немає.

Затриманий не знає, з чим пов’язано його затримання та припускає, що воно має політичне підґрунтя. Адвоката до нього не пустили.

Затриманий раніше очолював рух «Відкрита Росія», який нещодавно припинив свою діяльність і закрив всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.