Теракт у Кабулі: загинув репортер ВВС

29-річний Ахмат Шах працював в афганській редакції ВВС понад рік

У столиці Афганістану, Кабулі, унаслідок теракту загинув місцевий репортер ВВС Ахмат Шах. Про це повідомляє ВВС. Разом з Шахом через подвійний вибух у місті загинули загалом дев’ятеро журналістів різних місцевих та міжнародних медіа. Окрім працівників ЗМІ, жертвами теракту стала ще 21 людина. 29-річний Ахмат Шах працював в



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29-річний Ахмат Шах працював в афганській редакції ВВС понад рік

У столиці Афганістану, Кабулі, унаслідок теракту загинув місцевий репортер ВВС Ахмат Шах.

Про це повідомляє ВВС.

Разом з Шахом через подвійний вибух у місті загинули загалом дев’ятеро журналістів різних місцевих та міжнародних медіа. Окрім працівників ЗМІ, жертвами теракту стала ще 21 людина.

29-річний Ахмат Шах працював в афганській редакції ВВС понад рік та, за повідомленням редакції, «зарекомендував себе як висококваліфікований журналіст, який був шанований своєю командою».

Глава міжнародного відділу ВВС Джеймі Ангус назвав загибель Шаха «жахливою втратою».

«Ми робимо усе можливе, абі підтримати його родину в цей важкий час», — сказав Ангус.

У Кабулі 30 квітня сталися вибухи. Вже відомо, що стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.

Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще 7 журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.