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    Теракти у Кабулі: загинули більше 20 людей, серед них фотограф AFP

    У Agence France-Presse офіційно підтвердили загибель Шаха Марая
    Під час одного з терактів у Кабулі 30 квітня загинув фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай. Про це повідомляється у Twitter AFP. «Він загинув під час вибуху, який був спрямований проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану», - йдеться у повідомленні
    • Сьогодні, 09:38
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    Фото: АР

    У Agence France-Presse офіційно підтвердили загибель Шаха Марая

    Під час одного з терактів у Кабулі 30 квітня загинув фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.

    Про це повідомляється у Twitter AFP.

    «Він загинув під час вибуху, який був спрямований проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану», - йдеться у повідомленні інформаційного агентства.

    Загалом у Кабулі сталися два вибухи. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоцикла, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.

    Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим, поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце першого теракту.

    За останніми даними ЗМІ, загинула щонайменше 21 людина, 27 були поранені.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи.

    Нагадаємо, у січні у результаті теракту у Кабулі, під час якого бойовики захопили готель Intercontinental, загинули семеро українців, які працювали в афганській авіакомпанії Kam Air.

    Джерело: Громадське

    вибух теракт Афганістан
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