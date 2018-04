Теракти у Кабулі: загинули більше 20 людей, серед них фотограф AFP

У Agence France-Presse офіційно підтвердили загибель Шаха Марая

Під час одного з терактів у Кабулі 30 квітня загинув фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.

Про це повідомляється у Twitter AFP.

«Він загинув під час вибуху, який був спрямований проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану», - йдеться у повідомленні інформаційного агентства.

