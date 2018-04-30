Теракти у Кабулі: загинули більше 20 людей, серед них фотограф AFP

У Agence France-Presse офіційно підтвердили загибель Шаха Марая

Під час одного з терактів у Кабулі 30 квітня загинув фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай. Про це повідомляється у Twitter AFP. «Він загинув під час вибуху, який був спрямований проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану», - йдеться у повідомленні



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Фото: АР

У Agence France-Presse офіційно підтвердили загибель Шаха Марая

Під час одного з терактів у Кабулі 30 квітня загинув фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.

Про це повідомляється у Twitter AFP.

«Він загинув під час вибуху, який був спрямований проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану», - йдеться у повідомленні інформаційного агентства.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.

Загалом у Кабулі сталися два вибухи. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоцикла, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.

Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим, поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце першого теракту.

За останніми даними ЗМІ, загинула щонайменше 21 людина, 27 були поранені.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи.

Нагадаємо, у січні у результаті теракту у Кабулі, під час якого бойовики захопили готель Intercontinental, загинули семеро українців, які працювали в афганській авіакомпанії Kam Air.

Джерело: Громадське