Третій теракт за день у Афганістані: загинуло 11 дітей
- Сьогодні, 14:47
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Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль
У Афганістані у понеділок, 30 квітня, стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.
Про це повідомляє TOLOnews.
Терорист-смертник здійснив напад на конвой румунських військ в районі Даман, підірвавши начинений вибухівкою автомобіль. Теракт стався поблизу мусульманської школи медресе, де на той час знаходилися діти.
Ще 16 осіб постраждали, у тому числі п'ятеро румунських солдатів.
Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, також 30 квітня у центральному районі Кабула, де розташовані штаб-квартира НАТО і низка посольств, сталися два вибухи.
За останніми даними, загинули 25 людей, у тому числі восьмеро журналістів, серед них фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.
Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики «Ісламської держави».