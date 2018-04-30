  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Третій теракт за день у Афганістані: загинуло 11 дітей

    Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль
    У Афганістані у понеділок, 30 квітня, стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе. Про це повідомляє TOLOnews. Терорист-смертник здійснив напад на конвой румунських військ в районі Даман, підірвавши начинений вибухівкою автомобіль. Теракт стався поблизу мусульманської школи медресе, де на той
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка

    Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль

    У Афганістані у понеділок, 30 квітня, стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.

    Про це повідомляє TOLOnews.

    Терорист-смертник здійснив напад на конвой румунських військ в районі Даман, підірвавши начинений вибухівкою автомобіль. Теракт стався поблизу мусульманської школи медресе, де на той час знаходилися діти.

    Ще 16 осіб постраждали, у тому числі п'ятеро румунських солдатів.

    Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, також 30 квітня у центральному районі Кабула, де розташовані штаб-квартира НАТО і низка посольств, сталися два вибухи.

    За останніми даними, загинули  25 людей, у тому числі восьмеро журналістів, серед них фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.

    Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики «Ісламської держави».

    теракт Афганістан тероризм Румунія напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ