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    Теракти у Кабулі: загинули 8 журналістів, в цілому 25 жертв

    Також серед загиблих - четверо поліцейських
    Внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану Кабулі в понеділок вранці, 30 квітня, загинули 25 людей, у тому числі восьмеро журналістів. Про це повідомляє Associated Press. Представник поліції заявив, що зокрема загинули п'ять журналістів, які працювали в місцевих засобах масової інформації. Також серед загиблих - четверо поліцейських. Мінімум
    • Сьогодні, 12:14
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    Фото: АР

    Також серед загиблих - четверо поліцейських

    Внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану Кабулі в понеділок вранці, 30 квітня, загинули 25 людей, у тому числі восьмеро журналістів.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Представник поліції заявив, що зокрема загинули п'ять журналістів, які працювали в місцевих засобах масової інформації.

    Також серед загиблих - четверо поліцейських. Мінімум 45 людей були поранені.

    Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики «Ісламської держави»

    Президент Афганістану Ашарф Гані рішуче засудив теракти у Кабулі. У заяві, опублікованій президентським палацом, підкреслюється, що напади, спрямовані проти невинних цивільних осіб, є військовими злочинами.

    Нагадаємо, зранку у понеділок, 30 квітня, у Кабулі сталися два вибухи. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоцикла, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим, поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце першого теракту.

    Однією із жертв вибуху став фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.

    Джерело: Еспресо ТВ

    вибух фотограф президент
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