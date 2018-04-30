Теракти у Кабулі: загинули 8 журналістів, в цілому 25 жертв
- Сьогодні, 12:14
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Також серед загиблих - четверо поліцейських
Внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану Кабулі в понеділок вранці, 30 квітня, загинули 25 людей, у тому числі восьмеро журналістів.
Про це повідомляє Associated Press.
Представник поліції заявив, що зокрема загинули п'ять журналістів, які працювали в місцевих засобах масової інформації.
Також серед загиблих - четверо поліцейських. Мінімум 45 людей були поранені.
Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики «Ісламської держави»
Президент Афганістану Ашарф Гані рішуче засудив теракти у Кабулі. У заяві, опублікованій президентським палацом, підкреслюється, що напади, спрямовані проти невинних цивільних осіб, є військовими злочинами.
Нагадаємо, зранку у понеділок, 30 квітня, у Кабулі сталися два вибухи. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоцикла, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим, поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце першого теракту.
Однією із жертв вибуху став фотограф французького інформаційного агентства Agence France-Presse Шах Марай.
Джерело: Еспресо ТВ