У Кабулі сталися два вибухи: є загиблі і поранені

Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події

У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію. Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події

У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.

Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію.

Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.

#UPDATE A suicide attacker on a motorcycle has blown himself up near Afghanistan's spy agency in Kabul, killing at least three people and injuring six, according to police — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.

Пізніше повідомили про другий вибух. Місцеві ЗМІ зазначають, що другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого.

#BREAKING Second blast hits same part of Kabul: police — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.

Повідомляється також, що другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події.

Телеканал 1TV в Twitter при цьому повідомив, що вибух здійснив смертник, який пересувався на мотоциклі.

UPDATE: #Kabul blast was triggered by a suicide bomber on motorcycle, city police spokesman tells 1TV — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 30 квітня 2018 р.





В даний час співробітники поліції встановлюють обставини вибухів.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.