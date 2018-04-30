У Кабулі сталися два вибухи: є загиблі і поранені
- Сьогодні, 07:58
-
Розсилка
Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події
У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.
Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію.
Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста.
Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.
#UPDATE A suicide attacker on a motorcycle has blown himself up near Afghanistan's spy agency in Kabul, killing at least three people and injuring six, according to police— AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.
Пізніше повідомили про другий вибух. Місцеві ЗМІ зазначають, що другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого.
#BREAKING Second blast hits same part of Kabul: police— AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.
Повідомляється також, що другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події.
Телеканал 1TV в Twitter при цьому повідомив, що вибух здійснив смертник, який пересувався на мотоциклі.
UPDATE: #Kabul blast was triggered by a suicide bomber on motorcycle, city police spokesman tells 1TV— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 30 квітня 2018 р.
В даний час співробітники поліції встановлюють обставини вибухів.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.