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    У Кабулі сталися два вибухи: є загиблі і поранені

    Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події
    У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію. Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста. Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.
    • Сьогодні, 07:58
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    Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події

    У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію.

    Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста.

    Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.

    Пізніше повідомили про другий вибух. Місцеві ЗМІ зазначають, що другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого.

    Повідомляється також, що другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події.

    Телеканал 1TV в Twitter при цьому повідомив, що вибух здійснив смертник, який пересувався на мотоциклі.


    В даний час співробітники поліції встановлюють обставини вибухів.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

    вибух теракт ЗМІ Афганістан Twitter
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