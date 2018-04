У Кабулі сталися два вибухи: є загиблі і поранені

Другий вибух стався просто поруч групи репортерів, що працювали на місці події

У Кабулі 30 квітня сталися два вибухи. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.

Про це повідомляє AFP із посиланням на поліцію.

Відзначається, що інцидент стався в одному з кварталів в центрі міста.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану.

#UPDATE A suicide attacker on a motorcycle has blown himself up near Afghanistan's spy agency in Kabul, killing at least three people and injuring six, according to police