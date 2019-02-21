Терезі Мей погрожують «повстанням» у разі Brexit без угоди



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Міністр праці та пенсій, міністр юстиціїк, міністр бізнесу та міністр у справах Шотландії заявили, що прем'єр має скасувати Brexit без угоди, продовжуючу Статтю 50 Договору про ЄС, що регламентує процес виходу

Члени уряду Великої Британії попередили прем'єр-міністра Терезу Мей, що в разі виходу держави з Євросоюзу без угоди вона зіткнеться з «повстанням» у парламенті, який візьме Brexit під свій контроль. Про це повідомляє The Sun.

Міністр праці та пенсій Амбер Руд, міністр юстиції Девід Гук, міністр бізнесу Грек Кларк та міністр у справах Шотландії Девід Манделл заявили, що прем'єр Тереза Мей має скасувати Brexit без угоди, продовжуючу Статтю 50 Договору про Європейський Союз, що регламентує процес виходу.

Якщо Мей відмовиться, вищезгадані міністри та 20 інших членів уряду підтримають план лейбористки Іветти Купер, який має на меті парламентське захоплення контролю за Brexit.

Нагадаємо, мністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великої Британії Майкл Гоув звинуватив міністра фінансів Філіпа Хаммонда в тому, що він не підготував країну до Brexit без угоди.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели в середу конструктивні переговори з Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінена.

Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.

Джерело: УНН