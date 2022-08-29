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ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області
Захисники пошкодили Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський мости на Херсонщині
фото: oukr. info

Залишилися лише пішохідні переходи

Українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи. Про це повідомляє Оперативне угруповання військ (ОУВ) «Каховка».

«Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі Himars знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи», – зазначається в повідомленні.

ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області фото 1

За даними військових, російська армія опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території захопленого Криму. «Для України це блискучий шанс повертати свої території», – додали в Оперативному угрупуванні.

Як повідомлялося, Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Нагадаємо, ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту.  Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

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Теги: війна Херсонщина міст окупація

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