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В окупованому Бериславі горить база окупантів (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Бериславі горить база окупантів (відео)
Загарбники влаштували на заводі склад боєприпасів 
фото з соцмереж

Над машинобудівним заводом видніється стовп диму 

Удень 29 серпня стало відомо, що на окупованій Херсонщині, в місті Берислав зайнялася пожежа на машинобудівному заводі. Фото та відео хмари диму опублікували в соцмережах.  

Як відомо, повідомлялося, що рашисти зробили своєю базою Бериславський машинобудівний завод, там зібрали склад боєприпасів і живуть.

Офіційної інформації щодо ситуації в Бериславі наразі немає. 

Нагадаємо, сьогодні українські захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні.

Також стало відомо, що Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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Теги: пожежа окупанти Херсонщина

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