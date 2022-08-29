В окупованому Бериславі горить база окупантів (відео)

Над машинобудівним заводом видніється стовп диму

Удень 29 серпня стало відомо, що на окупованій Херсонщині, в місті Берислав зайнялася пожежа на машинобудівному заводі. Фото та відео хмари диму опублікували в соцмережах.

Як відомо, повідомлялося, що рашисти зробили своєю базою Бериславський машинобудівний завод, там зібрали склад боєприпасів і живуть.

Офіційної інформації щодо ситуації в Бериславі наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні.

Також стало відомо, що Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.