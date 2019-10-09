Терорист, який відкрив стрілянину біля синагоги в Німеччині, потрапив на відео
В Галле прибув спецпідрозділ поліції GSG9, яке проводить, зокрема, антитерористичні операції
Телеканал MDR опублікував відеозапис з німецького міста Галле, на якому чоловік у камуфляжному одязі і з автоматом виходить з машини посеред вулиці і починає стріляти навколо.
Поліція повідомила про двох жертв стрілянини біля синагоги.
Irre! #Halle via @MDR_aktuell pic.twitter.com/0SLLBaGF5O— Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) 9 октября 2019 г.
За інформацією Mitteldeutsche Zeitung, в Галле прибув спецпідрозділ поліції GSG9, яке проводить, зокрема, антитерористичні операції.
Крім того, стало відомо, що розслідування взяла на себе федеральна прокуратура, яка веде справи, пов'язані з тероризмом.
Про мотиви стрілянини та можливе антисемітське підґрунтя поки невідомо.
До слова, 9 жовтня євреї всього світу відзначають найважливіше свято іудаїзму Йом-Кіпур.
Бургомістр Галле Бернд Віганд скликав засідання кризового штабу з надзвичайних ситуацій. Посилено охорону синагог в Лейпцигу і Дрездені.
Раніше повідомлялося, що в німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.
За даними місцевих ЗМІ, злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига. Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому.
Джерело: DW