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    Терорист, який відкрив стрілянину біля синагоги в Німеччині, потрапив на відео

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    Зловмисник вбив двох людей - Терорист, який відкрив стрілянину біля синагоги в Німеччині, потрапив на відео
    Зловмисник вбив двох людей

    В Галле прибув спецпідрозділ поліції GSG9, яке проводить, зокрема, антитерористичні операції

    Телеканал MDR опублікував відеозапис з німецького міста Галле, на якому чоловік у камуфляжному одязі і з автоматом виходить з машини посеред вулиці і починає стріляти навколо.

    Поліція повідомила про двох жертв стрілянини біля синагоги.

    За інформацією Mitteldeutsche Zeitung, в Галле прибув спецпідрозділ поліції GSG9, яке проводить, зокрема, антитерористичні операції.

    Крім того, стало відомо, що розслідування взяла на себе федеральна прокуратура, яка веде справи, пов'язані з тероризмом.

    Про мотиви стрілянини та можливе антисемітське підґрунтя поки невідомо.

    До слова, 9 жовтня євреї всього світу відзначають найважливіше свято іудаїзму Йом-Кіпур.

    Бургомістр Галле Бернд Віганд скликав засідання кризового штабу з надзвичайних ситуацій. Посилено охорону синагог в Лейпцигу і Дрездені.

    Раніше повідомлялося, що в німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

    За даними місцевих ЗМІ, злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига. Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому.

    Джерело: DW

    теракт кримінал Німеччина розслідування поліція злочинець
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