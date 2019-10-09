В Німеччині внаслідок стрілянини біля синагоги вбито двох людей



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Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому

Злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига

В німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

За даними місцевих ЗМІ, злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига.

Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9 октября 2019 г.

Свідки кажуть, що нападник був одягнений у військовий камуфляж і мав кілька видів зброї. Також, за попередніми даними, злочинець кинув гранату в сторону кладовища.

До слова, 3 жовтня у Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на співробітників. У результаті нападу загинули четверо співробітників поліції.

Прокурор Парижа заявив, що в результаті нападу співробітника з ножем в поліцейському управлінні французької столиці загинули троє офіцерів і адміністратор.

Чоловік був глухонімим, повідомляє телеканал LCI, він працював інженером з електроніки в Управлінні розвідки префектури.

Згідно з даними телеканалу BFMTV, нападник використав великий керамічний ніж, на який не зреагували металодетектори. Співробітники префектури зазвичай охороною не оглядалися.