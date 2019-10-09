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    У світі

    В Німеччині внаслідок стрілянини біля синагоги вбито двох людей

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    <p>Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому</p> - В Німеччині внаслідок стрілянини біля синагоги вбито двох людей

    Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому

    Злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига

    В німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

    За даними місцевих ЗМІ, злочинець відкрив стрілянину з автомата, після чого зник на авто в напрямку Лейпцига.

    Правоохоронці розшукують зловмисника і просять місцевих жителів не виходити з дому.

    Свідки кажуть, що нападник був одягнений у військовий камуфляж і мав кілька видів зброї. Також, за попередніми даними, злочинець кинув гранату в сторону кладовища.

    До слова, 3 жовтня у Парижі злочинець проник з ножем на територію штаб-квартири міської поліції і напав на співробітників. У результаті нападу загинули четверо співробітників поліції.

    Прокурор Парижа заявив, що в результаті нападу співробітника з ножем в поліцейському управлінні французької столиці загинули троє офіцерів і адміністратор.

    Чоловік був глухонімим, повідомляє телеканал LCI, він працював інженером з електроніки в Управлінні розвідки префектури.

    Згідно з даними телеканалу BFMTV, нападник використав великий керамічний ніж, на який не зреагували металодетектори. Співробітники префектури зазвичай охороною не оглядалися.

    теракт Німеччина злочинець
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