Терористи п’ять разів обстріляли українських захисників на Донбасі



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Широкиного з напрямку Саханки – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого – зі снайперської зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - заявили у штабі.