Тейлор розповів, яку зброю отримає Україна від США у 2020 році



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Перші американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» прибули в Україну навесні 2018 року

Україна отримає протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання

Американський дипломат, колишній посол в Україні та Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, на які види зброї можуть розраховувати у Києві цього року. Мова йде про протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання.

Таку інформацію він оприлюднив у інтерв'ю ТСН.

«Українська влада, український міністр оборони та його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання. Ми хотіли б подовжити діалог із Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такі обговорення тривають. Конгрес США вже підписався під конкретними системами озброєння. Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання», - заявив Тейлор.

На питання, чи це та зброя, що надійде у 2020 році, Тейлор відповів «це те, що надходить».

«Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян», - підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони України уклало контракт на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Нагадаємо, 1 грудня Конгрес США дав попередню згоду на продаж Україні додаткової партії протитанкових ракетних комплексів зброї Javelin на суму в $39 млн.

Перша партія «Джавелінів» на 47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року.