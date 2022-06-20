Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги

У Харкові пролунали вибухи. О 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Про це повідомили журналісти під час національного телемарафону.

Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги.

Наразі немає подробиць про причини вибухів.

Також в соцмережах публікують відео залпів «Іскандерів» з Бєлгорода.

Зауважимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щодня понад два тижні.

Після опівночі був оголошений відбій повітряної тривоги у Харкові та області, а о 00:38 знову розпочалас повітряна тривога.

Зараз у м. Харків та Харківська територіальна громада артилерійський обстріл.

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.