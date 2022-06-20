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    У Харкові пролунали вибухи

    Російські окупанти обстрілюють Харків щодня понад два тижні - У Харкові пролунали вибухи
    Російські окупанти обстрілюють Харків щодня понад два тижні
    фото з відкритих джерел

    Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги

    У Харкові пролунали вибухи. О 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Про це повідомили журналісти під час національного телемарафону.

    Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги.

    Наразі немає подробиць про причини вибухів.

    Також в соцмережах публікують відео залпів «Іскандерів» з Бєлгорода.

    Зауважимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щодня понад два тижні.

    Після опівночі був оголошений відбій повітряної тривоги у Харкові та області, а о 00:38 знову розпочалас повітряна тривога.

    Зараз у м. Харків та Харківська територіальна громада артилерійський обстріл.

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків росія окупанти армія війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові пролунали вибухи